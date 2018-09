Meteo domani 18 settembre 2018: nubi irregolari e piogge o temporali sparsi in Italia

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con piogge sparse su Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, più asciutto altrove. Al pomeriggio tempo instabile con piogge e temporali sparsi su Alpi e Appennino, fenomeni in locale estensione sulle pianure emiliane, più asciutto altrove. In serata fenomeni in esaurimento con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.