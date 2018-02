Meteo domani 19 febbraio 2018: tempo perturbato al centro-sud Italia

Al Centro: Al mattino tempo perturbato su basso Lazio e settori adriatici con quota neve in rapido calo sull’Appennino, specie quello marchigiano con fiocchi fino a 600 metri di quota. Al pomeriggio tempo in peggioramento anche sul Lazio con piogge diffuse, quota neve in calo sull’Appennino abruzzese fin verso gli 8/900 metri, più asciutto solo su Umbria e Toscana. In serata migliora su Marche, Abruzzo e Lazio con residui fenomeni. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati da nord-est. Mari poco mossi o mossi.