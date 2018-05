Meteo domani 19 maggio 2018: sole prevalente al mattino, rovesci o temporali pomeridiani sui settori interni centro-settentrionali

Al Centro: Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio nuvolosità in aumento lungo l’arco appenninico con possibilità di sporadici rovesci tra Lazio e Abruzzo. In serata tornano condizioni di stabilità su tutte le regioni con schiarite e cieli poco nuvolosi. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari generalmente poco mossi o mossi.