Meteo Domani 19 Marzo 2018: possibile neve in pianura al Nord Italia

Al Centro: Al mattino instabilità diffusa su tutte le regioni con piogge sparse e a tratti di moderata intensità. Al pomeriggio migliora a tratti su Toscana e Lazio con fenomeni più radi, persistono piogge altrove con nevicate sparse in Appennino. In serata clima generalmente più asciutto quasi ovunque, eccezion fatta per le aree appenniniche e la Toscana centrale ove sono attesi rovesci. Neve oltre i 1000/1100 metri in calo nel corso della serata. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti Occidentali. Mari molto mossi o localmente agitati. […]