Meteo domani 19 Novembre 2019: Giornata di Maltempo in tutta Italia con piogge e neve in montagna

La situazione sinottica sull’Europa

Una vasta circolazione di bassa pressione si allunga dal mar Baltico fin sul Mediterraneo dove si approfondirà un minimo di bassa pressione nelle prossime ore in grado di portare nuove precipitazioni in Italia. Correnti più fredde in quota faranno calare le temperature con la neve che cadrà anche in Appennino oltre che sulle Alpi. Una seconda profonda depressione si trova a Sud della Groenlandia con valori di pressione al suolo fino a 975 hPa, mentre l’anticiclone delle Azzorre è posizionato in pieno Atlantico con valori fino a 1025 hPa.

Previsioni meteo per domani, 19 Novembre 2019: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino maltempo con piogge e temporali su tutte le regioni. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile su tutte le regioni con piogge diffuse. In serata ancora precipitazioni estese a tutte le regioni. Neve sulle Alpi fino a 900-1400 metri. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati da Nord o da Ovest. Mari generalmente mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino maltempo con fenomeni anche intensi sia sulle coste che sulle zone interne, più asciutto solamente sull’Abruzzo e Marche. Al pomeriggio ancora tempo instabile specie sul versante tirrenico con piogge sparse, stabile sulle coste adriatiche. In serata fenomeni in progressivo esaurimento salvo qualche pioggia ancora su Lazio e Toscana. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti Nord Occidentali. Mari da mossi a molto mossi.