Meteo domani 19 novembre: correnti instabili verso la nostra Penisola con nuvole e piogge sparse

Situazione sinottica europea Campo di alta pressione che si eleva sull’Atlantico con massimi al suolo intorno a 1030 hPa fin sull’Islanda. Dall’altra parte una discesa di aria artica prende piede sull’Europa con un minimo al suolo intorno a 1000 hPa sul Mare del Nord e correnti fredde che raggiungono i settori occidentali del continente. Nuvolosità e piogge sparse sul Mediterraneo centrale in attesa di un peggioramento più consistente.

Previsioni meteo per domani, 19 novembre

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti al Nord-Ovest. Al pomeriggio poche variazioni con nuvolosità in aumento anche su Lombardia ed Emilia Romagna. Tra la serata e la notte tempo in peggioramento con piogge sparse e neve fino ai 500-700 metri sulle Alpi e fino ai 1000-1300 metri in Appennino. Più asciutto al Nord-Ovest. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 19 novembre

Al Centro: Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi associati a piogge e temporali sparsi, più intensi sul basso Lazio. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge su sparse, più asciutto sulla Toscana. In serata e in nottata tempo in generale miglioramento con nuvolosità e schiarite, residue precipitazioni sull’Abruzzo. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 19 novembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino ancora molte nubi con piogge sparse, schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio residui fenomeni sui settori tirrenici. Tra la serata e la notte tempo per lo più stabile con ampie schiarite, peggiora sulla Sardegna con piogge e temporali sparsi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.