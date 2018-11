Meteo domani 19 Novembre: peggiora il tempo in Italia da metà giornata con piogge e neve in arrivo

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge o brevi acquazzoni su Calabria e Basilicata ionica, nubi in aumento su Sardegna e nord ovest della Sicilia. Al pomeriggio peggioramento più consistente con piogge in intensificazione sulla Sardegna, nuvolosità via via più compatta sui rimanenti settori. In serata maltempo su Sardegna, Campania e ovest del Molise, peggiora altrove con piogge via via più frequenti. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari da molto mossi ad agitati.