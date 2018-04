Meteo domani 2 Aprile 2018: bel tempo prevalente su tutta l’ Italia

Al Sud e sulle Isole: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo locale nuvolosità innocua in transito su Sicilia e bassa Calabria. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di generale stabilità con nubi sui rilievi ma senza fenomeni. In serata nuvolosità in aumento sulla Sardegna, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi altrove. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

a cura di Roberto Schiaroli.