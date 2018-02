Meteo domani 2 Febbraio 2018: da nuvoloso a molto nuvoloso sulle regioni centro-settentrionali con piogge, locali temporali e neve in montagna.

Meteo domani 2 Febbraio 2018: tempo perturbato al centro-nord Italia – 1 febbraio 2018 – Un profondo campo di bassa pressione centrato sulla Scandinavia meridionale determina l’arrivo di masse di aria instabile verso il continente europeo, con quota neve in calo e tempo in peggioramento anche nel nord dell’Italia. Valori pressori in diminuzione da 1010 hpa a 1000 hPa entro la serata odierna. Anticiclone delle Azzorre tende a elevarsi verso latitudini più settentrionali lambendo l’Islanda.