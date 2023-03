Meteo domani 2 marzo: vortice depressionario sull’Italia che dispensa ancora piogge e neve

Situazione sinottica europea

Alta pressione che si posiziona sull’Atlantico settentrionale con massimi al suolo fino a 1030 hPa tra Islanda e Isole Britanniche. Mediterraneo centrale che è ancora sede di una circolazione depressionaria colma di aria più fredda. Qui troviamo un minimo di pressione al suolo con valori intorno a 1010 hPa sul Mar Tirreno. Profonde strutture depressionarie anche a nord delle Isole Azzorre e a est della Groenlandia con valori al suolo fino a 980 hPa.

Previsioni meteo per domani, 2 marzo

Al Nord: Al mattino molte nuvole e deboli precipitazioni associate su tutte le regioni; neve oltre i 700-1000 metri. Al pomeriggio ancora qualche nevicata sui rilievi dai 900-1200 metri di altitudine. In serata tempo più asciutto su tutti i settori; residue nevicate sull’Appennino settentrionale ed Alpi occidentali dai 900 metri di altitudine. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutti i settori, isolati piovaschi sul Lazio. Al pomeriggio piogge in estensione agli altri settori, con neve dai 1200-1300 metri in Appennino. In serata fenomeni in esaurimento sulle coste Tirreniche, nuvolosità compatta altrove. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o mossi.