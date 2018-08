Meteo domani 20 agosto 2018: tempo instabile specie al Centro-Sud con temporali anche intensi

Al Nord: Al mattino tempo generalmente stabile e soleggiato su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità in aumento a ridosso dei rilievi alpini, clima più asciutto altrove. In serata precipitazioni in esaurimento sulle Alpi, persiste stabilità prevalente altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati da Nord. Mari mossi o localmente molto mossi.