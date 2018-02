Meteo domani 20 febbraio 2018: piogge e neve a bassa quota sulle regioni centro-meridionali italiane

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori ma con tempo stabile. Al pomeriggio locali fenomeni su Alpi occidentali, Friuli e Romagna, più asciutto altrove con cieli nuvolosi. In serata ancora fenomeni su Alpi occidentali, Friuli, Veneto ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. Neve fin verso i 200 metri. Temperature minime in calo e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.