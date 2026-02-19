Meteo domani 20 febbraio: ancora instabilità sull’Italia con piogge e neve su queste regioni, ecco i dettagli

Situazione sinottica europea Sul Mediterraneo centrale si muove una saccatura depressionaria con un minimo al suolo intorno a 1000 hPa, questa porta maltempo residue sull’Italia con piogge e neve. Un campo di alta pressione si rinforza invece tra Atlantico e Penisola Iberica con massimi al suolo fino a 1030 hPa. Flusso perturbato che scorre invece più a nord con diversi minimi depressionari fino a 990 hPa tra Islanda e Scandinavia.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità al Nord-Est e maggiori schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli poco nuvolosi. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Tempo instabile al mattino con precipitazioni sparse sulle regioni adriatiche, neve oltre i 1200-1500 metri. Nel pomeriggio ancora fenomeni soprattutto sulle zone interne, neve fino a 900-1200 metri. In serata e nottata tempo in generale miglioramento con nuvolosità e ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge sparse su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio molte nuvole e possibilità di precipitazioni sparse su tutti i settori, più asciutto con sole prevalente sulla Sardegna. In serata e nella notte residui fenomeni con neve fino a 1000 metri poi generale miglioramento. Temperature minime in rialzo e massime in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

