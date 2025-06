Meteo domani 20 giugno: sole e caldo in Italia ma anche temporali in formazione su questi settori

Situazione sinottica europea Anticiclone con radice africana che si espande verso l’Europa centro-occidentale con massimi di pressione intorno a 1025 hPa sul Mare del Nord. Una piccola goccia d’aria fresca in quota resta invece attiva sul Mediterraneo centrale portando qualche temporale in Italia. Discesa di aria più fredda che interessa i settori orientali del continente con un minimo intorno a 1000 hPa.

Previsioni meteo per domani, 20 giugno

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni, qualche nuvola in più al Nord-Est. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sulle Alpi con locali acquazzoni o temporali, più asciutto altrove. Tra la sera e la notte fenomeni in possibile sconfinamento verso le pianure specie su Piemonte, Lombardia e Veneto, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in rialzo e massime stazionarie. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e locali addensamenti nelle zone interne, con isolati e brevi acquazzoni specie sulla Toscana. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e qualche velatura. Temperature minime e massime stazionarie. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, isolate piogge sulla Sicilia. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali specie su Calabria e Sicilia, più asciutto altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni ovunque. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

