Meteo domani 20 luglio: ancora tanto sole e caldo intenso in Italia, ma anche temporali su alcune regioni

Situazione sinottica europea
Sull’Atlantico robusto campo di alta pressione con valori massimi al suolo fino a 1035 hPa ad ovest delle Isole Britanniche. Un promontorio di matrice africana resiste ancora sul Mediterraneo centro-occidentale con temperature fino a 10 gradi sopra media, con risalita di aria calda favorita anche dalla presenza di una blanda goccia fredda ad ovest della Penisola Iberica. Vasta saccatura depressionaria che trasporta aria decisamente più fresca tra Scandinavia ed Europa centro-orientale con minimo al suolo intorno a 1000 hPa sui Paesi Baltici e che lambisce la Penisola Italiana portando un po’ di instabilità al Nord.
Previsioni meteo per domani, 20 luglio
Al Nord: Al mattino molti addensamenti con locali acquazzoni tra Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, più stabile con maggiori schiarite al Nord-Ovest. Nel pomeriggio locali temporali in formazione su Alpi centro-orientali e Appennini, soleggiato su coste e pianure. In serata e nottata fenomeni in movimento sulla Pianura Padana. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 20 luglio
Al Centro: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio qualche acquazzone possibile in Appennino. In serata e nella notte torna la stabilità ovunque con ampie schiarite. Temperature minime in calo e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 20 luglio
Al Sud e sulle Isole: Condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari nell’arco dell’intera giornata, salvo qualche possibile piovasco pomeridiano tra Molise e Puglia settentrionale. Poche variazioni tra serata e nottata, senza fenomeni previsti e prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime senza particolari variazioni. Venti deboli in regime di brezza. Mari poco mossi o localmente mossi.
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Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.