Meteo domani 20 luglio: ancora tanto sole e caldo intenso in Italia, ma anche temporali su alcune regioni

Al Sud e sulle Isole: Condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni meridionali e insulari nell’arco dell’intera giornata, salvo qualche possibile piovasco pomeridiano tra Molise e Puglia settentrionale. Poche variazioni tra serata e nottata, senza fenomeni previsti e prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime senza particolari variazioni. Venti deboli in regime di brezza. Mari poco mossi o localmente mossi.