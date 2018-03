Meteo Domani 20 Marzo 2018: tempo instabile sulle regioni centro-meridionali italiane

Al Nord: Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con deboli precipitazioni sulla Romagna, stabile sulle altre regioni. Al pomeriggio ancora cieli irregolarmente nuvolosi e precipitazioni sparse sulla Romagna e Alpi orientali asciutto altrove. In serata piogge sparse sull’ Emilia Romagna e basso Piemonte, altrove tempo stabile. Nevicate fino a quote molto basse in nottata. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti Nord Orientali. Mari molto mossi o localmente agitati.