Meteo domani 20 ottobre: tempo in peggioramento in Italia con piogge e temporali in arrivo su queste regioni

Situazione sinottica europea Pressione livellata sul Mediterraneo con valori al suolo intorno ai 1015 hPa e infiltrazioni di aria fresca in quota. Due strutture depressionaria con nocciolo di aria fredda si muovono invece sull’Europa, una con minimo al suolo intorno a 985 hPa nei pressi delle Isole Britanniche portando un peggioramento anche sull’Italia e una intorno a 1010 hPa tra Ucraina e Russia occidentale. Anticiclone delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi intorno a 1020 hPa. Anticiclone termico sulla Groenlandia con valori al suolo fino a 1060 hPa.

Previsioni meteo per domani, 20 ottobre

Al Nord: Tempo in peggioramento con piogge e temporali al mattino al Nord-Ovest e nel pomeriggio anche su Lombardia ed Emilia Romagna, con fenomeni intensi sulla Liguria e neve sulle Alpi oltre i 2000-2200 metri. Tra la sera e la notte maltempo verso il Nord-Est. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con nuvolosità irregolare in transito. Al pomeriggio piogge e temporali in arrivo sull’Alta Toscana. In serata e nottata cieli per lo più nuvolosi su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi sulla Toscana e più asciutto altrove. Temperature minime in rialzo e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Giornata all’insegna del bel tempo al Sud e sulle Isole con cieli sereni o parzialmente nuvolosi e maggiori addensamenti sulla Sardegna ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra la sera e la notte nuvolosità in generale aumento ma con tempo ancora asciutto, salvo locali piovaschi. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

