Domenica 19 Ottobre
Meteo domani 20 ottobre: tempo in peggioramento in Italia con piogge e temporali in arrivo su queste regioni

di Cristiano Caparbi

Previsioni meteo in Italia per domani 20 ottobre 2025: tempo in peggioramento a a partire dal Nord-Ovest con piogge e temporali anche intensi in graduale espansione

Situazione sinottica europea

Pressione livellata sul Mediterraneo con valori al suolo intorno ai 1015 hPa e infiltrazioni di aria fresca in quota. Due strutture depressionaria con nocciolo di aria fredda si muovono invece sull’Europa, una con minimo al suolo intorno a 985 hPa nei pressi delle Isole Britanniche portando un peggioramento anche sull’Italia e una intorno a 1010 hPa tra Ucraina e Russia occidentale. Anticiclone delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi intorno a 1020 hPa. Anticiclone termico sulla Groenlandia con valori al suolo fino a 1060 hPa.

Previsioni meteo per domani, 20 ottobre

Al Nord: Tempo in peggioramento con piogge e temporali al mattino al Nord-Ovest e nel pomeriggio anche su Lombardia ed Emilia Romagna, con fenomeni intensi sulla Liguria e neve sulle Alpi oltre i 2000-2200 metri. Tra la sera e la notte maltempo verso il Nord-Est. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con nuvolosità irregolare in transito. Al pomeriggio piogge e temporali in arrivo sull’Alta Toscana. In serata e nottata cieli per lo più nuvolosi su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi sulla Toscana e più asciutto altrove. Temperature minime in rialzo e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Giornata all’insegna del bel tempo al Sud e sulle Isole con cieli sereni o parzialmente nuvolosi e maggiori addensamenti sulla Sardegna ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra la sera e la notte nuvolosità in generale aumento ma con tempo ancora asciutto, salvo locali piovaschi. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Cristiano Caparbi

Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.

