Meteo domani 20 settembre: weekend che prosegue tra sole e locali temporali in Italia, vediamo dove

Situazione sinottica europea
Vasta circolazione depressionaria colma di aria fredda che si muove sulla Scandinavia con diversi minimi di pressione al suolo profondi fino a 985 hPa. Un robusto anticiclone si espande invece tra Atlantico ed Europa occidentale con massimi al suolo fino a 1030 hPa. Questo porta tempo più stabile anche sul Mediterraneo salvo qualche residuo temporale su alcune regioni del Sud.
Previsioni meteo per domani, 20 settembre
Al Nord: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni, con sole prevalente e della nuvolosità tra Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Tra la serata e la notte tempo stabile su tutti i settori con cieli poco nuvolosi per velature in transito. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 20 settembre
Al Centro: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati fenomeni sull’Abruzzo. Nel pomeriggio poco da segnalare salvo qualche acquazzone tra Abruzzo e basso Lazio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 20 settembre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori con locali piogge su Molise, Puglia e Sicilia. Al pomeriggio possibili acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie di Calabria e Sicilia, ancora soleggiato altrove. In serata e nella notte tornano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature minime in lieve aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.
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Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.