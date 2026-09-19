Meteo domani 20 settembre: weekend che prosegue tra sole e locali temporali in Italia, vediamo dove

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori con locali piogge su Molise, Puglia e Sicilia. Al pomeriggio possibili acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie di Calabria e Sicilia, ancora soleggiato altrove. In serata e nella notte tornano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature minime in lieve aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.