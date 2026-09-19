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Meteo domani 20 settembre: weekend che prosegue tra sole e locali temporali in Italia, vediamo dove

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 20 settembre 2026: tempo più stabile sulle regioni centro-settentrionali con sole prevalente mentre al Sud ancora temporali possibili

Meteo domani 20 settembre: weekend che prosegue tra sole e locali temporali in Italia, vediamo dove
Previsioni meteo in Italia per domani 20 settembre 2026

Situazione sinottica europea

Vasta circolazione depressionaria colma di aria fredda che si muove sulla Scandinavia con diversi minimi di pressione al suolo profondi fino a 985 hPa. Un robusto anticiclone si espande invece tra Atlantico ed Europa occidentale con massimi al suolo fino a 1030 hPa. Questo porta tempo più stabile anche sul Mediterraneo salvo qualche residuo temporale su alcune regioni del Sud.

Previsioni meteo per domani, 20 settembre

Al Nord: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni, con sole prevalente e della nuvolosità tra Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Tra la serata e la notte tempo stabile su tutti i settori con cieli poco nuvolosi per velature in transito. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 20 settembre

Al Centro: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, isolati fenomeni sull’Abruzzo. Nel pomeriggio poco da segnalare salvo qualche acquazzone tra Abruzzo e basso Lazio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 20 settembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori con locali piogge su Molise, Puglia e Sicilia. Al pomeriggio possibili acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie di Calabria e Sicilia, ancora soleggiato altrove. In serata e nella notte tornano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature minime in lieve aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

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Francesco Cibelli

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

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