Meteo domani 21 agosto: tempo instabile in Italia con piogge e temporali soprattutto al Centro-Nord, localmente intensi

Situazione sinottica europea

Circolazione depressionaria in movimento tra Europa centro-occidentale e Mediterraneo centro-occidentale porta tempo instabile in Italia con piogge e temporali. Una vasta e profonda circolazione depressionaria posizionata a sud della Groenlandia con minimo al suolo fino 1000 hPa favorisce l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso le Isole Britanniche con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa. Una vasta circolazione depressionaria colma di aria fredda si estende invece tra Mar di Barents, Scandinavia e Russia occidentale con minimo al suolo fino a 995 hPa e che andrà ad agganciare la depressione in movimento sull’Europa.