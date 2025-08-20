Meteo domani 21 agosto: tempo instabile in Italia con piogge e temporali soprattutto al Centro-Nord, localmente intensi

Situazione sinottica europea
Circolazione depressionaria in movimento tra Europa centro-occidentale e Mediterraneo centro-occidentale porta tempo instabile in Italia con piogge e temporali. Una vasta e profonda circolazione depressionaria posizionata a sud della Groenlandia con minimo al suolo fino 1000 hPa favorisce l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso le Isole Britanniche con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa. Una vasta circolazione depressionaria colma di aria fredda si estende invece tra Mar di Barents, Scandinavia e Russia occidentale con minimo al suolo fino a 995 hPa e che andrà ad agganciare la depressione in movimento sull’Europa.
Previsioni meteo per domani, 21 agosto
Al Nord: Al mattino maltempo diffuso con precipitazioni sparse, più intense sulle regioni di nord-est; al pomeriggio cieli coperti con piogge diffuse, ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata residue precipitazioni sulle regioni di nord-est e sui settori alpini, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.
Previsioni meteo per domani, 21 agosto
Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse tra Toscana, Umbria e Lazio, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio isolati piovaschi sull’Umbria, sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni. In serata e in nottata attesi piovaschi tra Toscana, Umbria e Lazio. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti moderati dai quadranti occidentali. Mari da mossi ad agitati.
Previsioni meteo per domani, 21 agosto
Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni su tutti i settori, qualche innocuo addensamento tra Puglia, Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio attesi isolati piovaschi sulla Campania, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime in lieve rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari molto mossi o agitati.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.