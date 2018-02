Meteo domani 21 febbraio 2018: maltempo sull’ Italia con piogge anche intense al sud e neve a bassa quota al centro ed Emilia Romagna

Al Nord: Al mattino tempo in prevalenza stabile ma con nubi in transito specie sull’ Emilia Romagna dove saranno possibili deboli precipitazioni, nevose a bassa quota. Al pomeriggio nubi sparse alternate a locali schiarite su tutte le regioni eccetto sull’ Emilia Romagna con deboli precipitazioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con cieli irregolarmente nuvolosi, deboli fenomeni sull’ Emilia Romagna. Neve fino al fondovalle.Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.