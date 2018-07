Meteo domani 21 luglio 2018: Italia divisa in due con le correnti atlantiche in transito al nord e piogge o temporali diffusi, ancora soleggiato e molto caldo al centro-sud.

Meteo domani 21 Luglio 2018: maltempo al nord Italia con temporali anche intensi, sole prevalente altrove – 20 Luglio 2018 – Anticiclone delle Azzorre in assetto sull’ oceano Atlantico con valori di pressione fino a 1035 hPa. Correnti atlantiche in transito sul lato settentrionale e orientale e saccatura di bassa pressione in transito sulla penisola Iberica. Un vasto campo di alta pressione lo troviamo tra la Scandinavia nord orientale e la Russia con valori di pressione pari a 1025 hPa. Promontorio di alta pressione di matrice nord-africana sul bacino del Mediterraneo centrale.