Meteo domani 21 luglio: aria più fresca affluisce sull’Italia con temporali sparsi tra Nord-Est e Adriatico

Situazione sinottica europea Robusto campo di alta pressione sull’Atlantico con massimi al suolo intorno a 1035 hPa poco ad ovest delle Isole Britanniche. Tra Scandinavia ed Europa orientale si muove invece una vasta saccatura con aria più fredda. Aria che raggiunge anche il Mediterraneo centrale dove è ancora presente un promontorio anticiclonico di matrice africana.

Previsioni meteo per domani, 21 luglio

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi su Alpi e Triveneto, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio possibilità di acquazzoni o temporali soprattutto su Triveneto e Romagna, più asciutto con ampi spazi di sereno altrove. In serata e in nottata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli poco nuvolosi, isolati fenomeni possibili tra Lombardia ed Emilia Romagna. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni meteo per domani, 21 luglio

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio possibilità di acquazzoni e temporali sparsi sulle Marche, più asciutto con ampie schiarite altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare sui settori adriatici. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari da poco mossi a mossi.

Previsioni meteo per domani, 21 luglio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

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