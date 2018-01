Meteo domani 22 Gennaio 2018: neve sulle Alpi di confine, tempo più asciutto altrove

Al Nord: Al mattino tempo generalmente instabile lungo l’arco alpino di confine con nevicate fino a bassa quota ancora presenti sui settori centro-orientali, più in alto invece sui rilievi del Nord Ovest. Al pomeriggio quota neve in ulteriore rialzo sulle Alpi e nubi in aumento sule pianure ma senza fenomeni di rilievo. In serata addensamenti localmente compatti su Emilia-Romagna e Liguria orientale ma con clima asciutto. Temperature minime e massime stazionarie o in diminuzione. Ventideboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.