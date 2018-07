Meteo domani 22 luglio 2018: maltempo in arrivo al Centro-Nord, ancora stabile sulle regioni meridionali

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse lungo le coste tirreniche ma senza fenomeni di rilievo, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile su tutti i settori ma con nuvolosità irregolare in transito, schiarite più ampie su Puglia e Calabria. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque ma con cieli irregolarmente nuvolosi per nubi in transito. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati da ovest/sud-ovest. Mari mossi o molto mossi