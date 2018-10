Meteo domani 22 ottobre 2018: maltempo su Adriatico e Sud con neve sui rilievi, più asciutto altrove

Al Nord: Al mattino bel tempo su tutte le regioni salvo i settori meridionali della Romagna ove sono attese ancora deboli piogge o brevi acquazzoni. Al pomeriggio situazione piuttosto invariata con cieli in prevalenza sereni su molte regioni con residua nuvolosità sul versante adriatico. In serata persistono condizioni di generale stabilità atmosferica praticamente su tutte le regioni. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.