Meteo domani 22 ottobre: flusso perturbato sul Mediterraneo porta ancora nuvole e precipitazioni sparse

Situazione sinottica europea Profondo vortice depressionario con valori al suolo fino a 975 hPa tra Islanda e Isole Britanniche, questo porta maltempo su buona parte dell’Europa centro-occidentale e richiama anche aria più fredda di estrazione polare. Sul Mediterraneo ancora un flusso di correnti umide porta nuvole e piogge per l’Italia. Alta pressione verso la Penisola Iberica con massimi intorno a 1020 hPa.

Al Nord: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni, con piogge tra Liguria, Emilia Romagna e coste del Triveneto e più asciutto altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata ancora molte nubi e tempo per lo più asciutto, locali piogge su Alpi occidentali e tra Liguria e Romagna. Temperature minime stazionarie o in lieve calo e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino molta nuvolosità in transito sulle regioni centrali con piogge sparse sul versante tirrenico, anche intense sulla Toscana. Al pomeriggio poche variazioni con locali piogge anche sulle Marche.In serata e nella notte ancora molte nubi e residui fenomeni tra Toscana, Umbria e Marche. Temperature minime stabili e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse tra Sicilia e settori tirrenici della Calabria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio locali fenomeni anche sulla Sardegna, per lo più invariato sulle altre regioni. In serata e in nottata fenomeni in esaurimento con tempo asciutto e cieli poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui settori tirrenici. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari da poco mossi a molto mossi.

