Meteo domani 23 marzo: tempo stabile in Italia grazie all’alta pressione ma con nuvole in transito

Situazione sinottica europea

Promontorio anticiclonico con massimi di pressione al suolo intorno a 1015 hPa che si estende dal basso Atlantico verso il Mediterraneo centro-occidentale. Questo porta tempo più asciutto anche in Italia dove però non mancheranno un po’ di addensamenti in transito. Flusso perturbato che scorre alle latitudini più elevate con un vasto vortice di bassa pressione tra Islanda e Isole Britanniche dove è presente un minimo intorno a 975 hPa.

Previsioni meteo per domani, 23 marzo

Al Nord: Al mattino velature in transito su tutti i settori, maggiore nuvolosità attesa sulla Liguria. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi; ancora coperto sulla Liguria. Temperature minime stazionarie o in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 23 marzo

Al Centro: Al mattino cieli prevalentemente soleggiati, maggiori addensamenti sulle coste del Lazio. Al pomeriggio ancora tempo stabile, con qualche velatura sulla Toscana. In serata cieli al più poco nuvolosi, possibili nubi basse sulle coste del Lazio nel corso delle ore notturne. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 23 marzo

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile al mattino con ampi spazi di sereno; poco o irregolarmente nuvoloso tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio nubi basse attese sulla Campania, nuvolosità alta in transito altrove. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con qualche addensamento sui settori costieri Tirrenici. Temperature minime in aumento e massime stabili in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

