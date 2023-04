Meteo domani 24 aprile: torna il maltempo in Italia e la neve sulle Alpi. Ecco le previsioni

Situazione sinottica europea

Situazione sinottica che vede il progressivo cedimento di un campo d’alta pressione a favore dell’ingresso di una perturbazione che si farà sentire nelle prossime 24 ore. L’ingresso di una saccatura di matrice nord-atlantica permetterà il ritorno di piogge e maltempo diffuso in Italia.

Previsioni meteo per domani, 24 aprile

Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse specie su Lombardia, Emilia Romagna, Trentino e Triveneto, su queste ultime anche intense; variabilità asciutta su Piemonte e Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata residue piogge sulla Lombardia, sereno o poco nuvoloso altrove. Neve sulle Alpi dai 1400-1600 metri. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino cieli coperti con piogge sparse, anche a carattere di nubifragio su Toscana, Umbria e alto Lazio. Al pomeriggio instabilità su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. In serata ancora qualche pioggia tra Lazio e Abruzzo, tempo in progressivo miglioramento. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino precipitazioni tra Campania e Molise, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio piogge in estensione su Puglia e Basilicata, nessuna variazione altrove. In serata tempo in miglioramento, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

