Meteo domani 24 febbraio: nuvole in transito ma con poche pioggia in Italia, peggiora dalla sera

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione in pieno oceano Atlantico con massimi al suolo intorno a 1025 hPa poco a nord della Isole Britanniche. Affondo di aria fredda che interessa l’Europa centro-orientale con un minimo di pressione al suolo intorno a 990 hPa tra Polonia e Repubbliche Baltiche. Tra Penisole Iberica e Mediterraneo occidentale è invece attiva una circolazione depressionaria con un nocciolo di aria più fredda in quota.

Previsioni meteo per domani, 25 febbraio

Al Nord: Al mattino addensamenti su Liguria e pianure del Triveneto con possibili piogge isolate, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con nuvolosità alternata a schiarite, spazi di sereno sui settori alpini. In serata nuvolosità in aumento con piogge tra Liguria e Triveneto. Peggiora nella notte con piogge sparse e temporali e neve fino a quote collinari al Nord-Est, più asciutto su Piemonte e Alpi centro-occidentali. Temperature minime stabili o in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile ma con molte nuvole su tutti i settori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in aumento, prime piogge sui settori tirrenici. Peggiora nella notte conn piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1700-1800 metri. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.