Meteo domani 24 luglio 2018: sole prevalente in Italia, da segnalare solo delle residue precipitazioni al sud e sull’ arco alpino.

Meteo Domani 24 Luglio 2018: migliora il tempo in Italia con sole prevalente e clima gradevole – 23 Luglio 2018 – Area di bassa pressione sull’ Italia con minimi di 1010 hPa, in graduale spostamento verso est. Promontorio di alta pressione in elevazione sulla Francia e sulla Germania. Una vasta e profonda area depressionaria è in azione sull’ oceano Nord-Atlantico e interessa gran parte del Regno Unito e della Norvegia. Area di bassa pressione presente invece sull’ Europa dell’ est con valori pressori minimi fino a 1005 hPa.