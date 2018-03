Meteo domani 24 Marzo 2018: tempo instabile al sud Italia e regioni nord-occidentali

Al Sud e sulle Isole: Al mattino persistono condizioni di maltempo sulla Puglia con rovesci e temporali sparsi sui settori costieri, tempo più stabile altrove salvo possibilià di brevi piogge tra Calabria e Sicilia tirrenica. Al pomeriggio brusco peggioramento sulla Sardegna meridionale con piogge di debole o moderata intensità, residui fenomeni sui settori Peninsulari della Puglia. In serata nubi in arrivo sulla Sicilia a partire da Ovest, con prime piogge in estensione anche alla Calabria nelle ore successive. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati da sud/sud-ovest. Mari mossi o molto mossi.

a cura di Roberto Schiaroli.