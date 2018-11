Meteo 24 Novembre: maltempo sull’ Italia centro-settentrionale, neve sulle Alpi

Meteo 24 novembre: clima autunnale con tempo instabile con precipitazioni diffuse specie al centro-nord.

Meteo domani 24 novembre 2018: piogge diffuse al centro-nord Italia.

Anticiclone presente in Islanda con valori di pressione al livello del mare fino a 1030 hPa , mentre sull’Atlantico è in azione una vasta circolazione di bassa pressione con valori al suolo fino a 1000 hPa. Mentre le correnti dai quadranti occidentali o sud-occidentali portano nuove piogge sull’Italia settentrionale, un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centrale con valori di pressione fino a 1020 hPa assicura stabilità sull’ Italia centro-meridionale. Anticiclone delle Azzorre in pieno oceano Atlantico a largo delle omonime isole.

Previsioni meteo Italia Sabato 24 novembre 2018: nord, centro e sud

Al Nord: Al mattino molte nubi su tutte le regioni con piogge localmente intense sul Triveneto, neve sui settori alpini. Al pomeriggio maggiori schiarite su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, cieli nuvolosi o molto nuvolosi altrove con precipitazioni sparse specie su Friuli e settori alpini centro-orientali. In serata fenomeni in graduale attenuazione su gran parte delle regioni, persiste nuvolosità a tratti compatta. Neve oltre i 1500-1600 metri. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati occidentali o sud-occidentali. Mari da mossi a localmente molto mossi.