Meteo Domani 24 Settembre 2018: qualche acquazzone o temporale e aria più fresca

Al Nord: Al instabile al Nord Est e sulla Romagna con locali piogge o acquazzoni, più asciutto altrove salvo pioviggini sulla Liguria. Al pomeriggio fronte freddo in transito su Emilia, Lombardia meridionale, Romagna e Veneto meridionale. In serata migliora ovunque ma con nubi in aumento sulle Alpi occidentali. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti orientali. Mari molto mossi o agitati. […]