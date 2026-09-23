Meteo domani 24 settembre: tempo stabile in Italia con sole prevalente, peggiora con temporali in arrivo entro la notte

Situazione sinottica europea Campo di alta pressione che si estende tra Atlantico ed Europa occidentale con massimi al suolo fino a 1025 hPa tra Francia e Isole Britanniche. Circolazione depressionaria sui settori orientali del continente con un minimo di pressione al suolo intorno a 1005 hPa sulle Repubbliche Baltiche e aria fredda che scende verso i Balcani. Profonda circolazione depressionaria vicino all’Islanda con minimo al suolo intorno a 960 hPa.

Previsioni meteo per domani, 24 settembre

Al Nord: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità alta in transito su tutti i settori ma sempre con tempo asciutto. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in transito e schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 24 settembre

Al Centro: Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni centrali con cieli prevalentemente soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori, salvo qualche addensamento pomeridiano nelle zone interne ma senza fenomeni associati. In serata non sono attesi cambiamenti mentre nella notte possibili acquazzoni o temporali su Marche e Abruzzo. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 24 settembre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ovunque con ampi spazi di sereno. In serata e nella notte nuvolosità in aumento su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati, locali piogge solo sul Molise. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

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