Meteo domani 25 agosto 2018: maltempo in Italia specie sulle regioni settentrionali con temporali diffusi e intensi

Al Centro: Al mattino tempo in prevalenza stabile su tutte le regioni salvo addensamenti sul medio-basso Lazio associati a brevi piogge e attività temporalesca sull’alta Toscana. Al pomeriggio marcata instabilità convettiva su Toscana, Umbria, Marche e più localmente su interne del Lazio e Abruzzo. In serata fenomeni in esaurimento sui rilievi, peggiora a partire dal nord della Toscana con piogge in intensificazione e temporali sparsi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari molto mossi o agitati.