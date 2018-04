Meteo domani 25 aprile 2018: sole prevalente in Italia e clima quasi estivo

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni salvo addensamenti nuvolosi sulla Toscana. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico con ampi spazi di sereno, locali addensamenti nuvolosi in Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto e stabile con cieli per lo più sereni. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-orientali. Marida poco mossi a mossi.