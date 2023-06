Meteo domani 25 giugno: instabilità residua al sud Italia, ecco le previsioni

Situazione sinottica europea

Anticiclone che si estende sull’Europa occidentale con valori massimi al suolo fino a 1020 hPa. Sul Mediterraneo centrale il piccolo transito di una saccatura depressionaria con aria fresca in quota porta locale instabilità in Italia con possibilità di temporali sparsi. Vasta e profonda struttura depressionaria tra Groenlandia e Islanda con valori minimi al suolo fino a 990 hPa.

Previsioni meteo per domani, 25 giugno

Al Nord: Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno e assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo in prevalenza stabile, qualche innocuo addensamento sull’Abruzzo. Al pomeriggio qualche cumulo atteso sull’Appennino, ma senza precipitazioni associate. In serata ancora tempo asciutto con cieli per lo più sereni. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni peninsulari e sulle coste settentrionali della Sicilia, con qualche pioggia tra Basilicata e Calabria. Al pomeriggio isolati rovesci sulla Calabria, soleggiato o poco nuvoloso altrove. in serata tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

