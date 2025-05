Meteo domani 25 maggio: tempo per lo più stabile e soleggiato in Italia ad eccezione di qualche fenomeno

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, isolati piogge solo sulle Alpi orientali di confine. Al pomeriggio locali acquazzoni sulle Alpi, asciutto altrove con nuvolosità e spazi di sereno. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime e massime in generale rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali o sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli per lo più sereni ovunque. Al pomeriggio poche variazioni con tempo asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità irregolare in transito. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.