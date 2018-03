Meteo domani 25 Marzo 2018: tempo in forte peggioramento al Sud, precipitazioni localmente abbondanti e a carattere di nubifragio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino maltempo intenso sui settori Peninsulari e insulari con piogge sparse e temporali. Al pomeriggio ancora condizioni di maltempo su tutte le regioni con rovesci o temporali intensi specie in Calabria. In serata si rinnovano condizioni di tempo perturbato specie sulle regioni peninsulari con piogge e rovesci diffusi. Neve tra 1000-1400 metri. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti da Sud Ovest. Mari da molto mossi ad agitati.

a cura di Brando Trionfera