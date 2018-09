Meteo domani 25 settembre 2018: correnti settentrionali in transito sull’ Italia e clima più fresco ma secco, locali residui disturbi possibili solo in Sardegna e Sicilia.

Meteo domani 25 Settembre 2018: bel tempo in Italia salvo locali piogge sulle isole maggiori, temperature sotto la media – 24 Settembre 2018 – Anticiclone delle Azzorre in espansione sul Regno Unito con valori massimi pressori nell’ordine dei 1035 hPa favorirà la discesa di un fronte freddo sull’ europa centrale e marginalmente anche sull’ Italia. Una saccatura di bassa pressione è in formazione in queste ore sulla nostra penisola con valori pressori nell’ordine dei 1015 hPa.