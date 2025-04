Meteo domani 26 aprile: weekend che inizia con tempo più asciutto ma temporali sempre dietro l’angolo

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sui rilievi alpini, ancora stabile altrove con nubi sparse e spazi di sereno. Tra la serata e la notte piogge in arrivo soprattutto al Nord-Ovest, più asciutto altrove ma con molte nuvole. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti in Abruzzo con locali piogge. Al pomeriggio tempo per lo più asciutto con nuvolosità in sviluppo ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con velature in transito ed ancora locali addensamenti. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.