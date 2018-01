Meteo domani 26 Gennaio 2018: cieli nuvolosi al centro-nord e Sardegna con precipitazioni sparse, asciutto al sud Italia

Al Centro: Al mattino cieli nuvolosi con locali pioviggini su Toscana e coste del Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile sulle regioni tirreniche con deboli piogge sparse, più asciutto altrove. In serata nuvoloso con piogge associate su Toscana e alto Lazio, nuvolosità irregolare altrove ma senza fenomeni. Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo. Venti deboli o moderati sud-orientali. Mari generalmente mossi o molto mossi.