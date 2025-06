Meteo domani 26 giugno: tanto sole e clima rovente in Italia, salvo qualche temporale sulle Alpi

Situazione sinottica europea Anticiclone africano sul Mediterraneo centrale con massimi di pressione al suolo intorno a 1015 hPa e aria molto calda. Una piccola saccatura depressionaria con goccia d’aria fredda in quota si muove invece sull’Europa centro-occidentale con aria fresca in quota che lambisce anche la Penisola Italiana. Flusso perturbato atlantico più a nord con un largo e profondo minimo al suolo intorno a 985 hPa sull’Islanda.

Previsioni meteo per domani, 26 giugno

Al Nord: Al mattino isolati piovaschi sulle Alpi occidentali, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali sui rilievi Alpini, ma senza fenomeni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, con residui piovaschi sul Trentino-Alto Adige. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 26 giugno

Al Centro: Cieli del tutto soleggiati nel corso delle ore diurne. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e ampie schiarite ovunque. Temperature minime in calo e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 26 giugno

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, salvo qualche innocuo addensamento sulle coste Tirreniche. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sull’Appennino peninsulare ma senza fenomeni associati, ancora soleggiato sugli altri settori. In serata e nella notte ancora tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.