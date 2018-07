Meteo Domani 26 Luglio 2018: sole al mattino su tutte le regioni, temporali al pomeriggio sui settori più interni della penisola

Al Nord: Al mattino ampi spazi di sereno salvo qualche nube sulla Pianura Padana, isolati acquazzoni possibili sul Friuli. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sia sulle Alpi che sugli Appennini, tempo asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata fenomeni in estensione verso le pianure con precipitazioni anche intense. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari da poco mossi a mossi.