Meteo Domani 26 Novembre 2018: inizio di settimana instabile sull’Italia

Meteo domani 26 novembre: giornata caratterizzata da piogge, acquazzoni e neve sull’Italia. Fenomeni intensi su Tirreno e Isole.

Situazione sinottica: una circolazione depressionaria insiste sull’Europa centro occidentale



Con un anticiclone presente sull’Islanda associato a valori di pressione al livello del mare fino a 1025hPa, spazio all’instabilità sulle medie latitudini. In Atlantico è in azione un profondo minimo di bassa pressione con valori al suolo fino a 980 hPa a Sud Ovest della Groenladia, mentre sull’Europa centro occidentale insiste una vasta circolazione depressionaria con valori al suolo fino a 1000 hPa. Tempo instabile sull’Italia con piogge, temporali e neve da Nord a Sud: i fenomeni più intensi sono attesi sul Tirreno e sulle Isole Maggiori. Due piccoli promontori di alta pressione sono posizionati rispettivamente tra le Isole Azzorre e il Portogallo e sul Mediterraneo orientale.

Previsioni meteo Italia Lunedì 26 novembre 2018: Nord, Centro e Sud

Al Nord: Al mattino nuvolosità a tratti compatta su tutte le regioni ma con fenomeni poco frequenti, qualche pioggia attesa solo a confine tra Piemonte e Liguria. Al pomeriggio peggiora su Trentino e Appennino piacentino con fiocchi di neve a quote medie, clima più asciutto altrove. In serata non sono attese variazioni di rilievo, con possibilità di sporadici temporali sulle coste della Liguria di Levante. Neve oltre i 1200-1400 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari generalmente mossi o molto mossi.