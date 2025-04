Meteo domani 27 aprile: ancora instabilità in Italia con maltempo su alcune regioni ed anche temporali pomeridiani

Situazione sinottica europea Alta pressione in rimonta sull’Europa occidentale fino a lambire le Isole Britanniche, con massimi al suolo intorno a 1025 hPa. Mediterraneo che resta scoperto ed una goccia d’aria fredda in quota va a muoversi sul Mediterraneo occidentale portando ancora condizioni di instabilità in Italia, specie pomeridiana. Campo di alta pressione con massimi intorno a 1030 hPa anche tra Scandinavia e Paesi Baltici mentre più est aria fredda scende verso l’Europa orientale.

Previsioni meteo per domani, 27 aprile

Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse al Nord-Ovest e sulle Alpi centrali con neve oltre i 2000-2200 metri, variabilità asciutta altrove. Nel pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo soprattutto su Alpi e Appennini ed in sconfinamento verso le pianure. Tra la serata e la notte ancora piogge al Nord-Ovest, migliora sulle altre regioni. Temperature minime e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 27 aprile

Al Centro: Tempo stabile al mattino con cieli poco nuvolosi, maggiori addensamenti sull’Abruzzo. Al pomeriggio acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino ed in sconfinamento verso le regioni tirreniche, localmente fin sulle coste. In serata ancora residui fenomeni specie sulle regioni del versante tirrenico, schiarite sul versante adriatico. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 27 aprile

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile sulla Sardegna con piogge ed acquazzoni sparsi, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento con temporali su Molise, Campania, Basilicata e Calabria, ancora maltempo sulla Sardegna. In serata insiste il maltempo sulla Sardegna, residui fenomeni anche tra Campania e Basilicata e migliora altrove. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

