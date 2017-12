Meteo domani 27 Dicembre 2017: maltempo in arrivo sull’Italia con piogge, temporali e neve

Al Nord: Al mattino tempo generalmente instabile su tutti i settori con cieli molto nuvolosi, precipitazioni localmente intense sulla Liguria. Neve oltre i 4-500 metri in Piemonte. Al pomeriggio maltempo in spostamento verso i settori centro-orientali, clima via via più asciutto al Nord Ovest ma con residue nevicate su torinese e cuneese fino a quote molto basse. In serata precipitazioni molto intense sul Triveneto con fenomeni a carattere di nubifragio. Temperature minime e massime stazionarie in lieve calo. Venti moderati o forti occidentali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.