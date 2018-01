Meteo domani 27 Gennaio 2018: esaurimento dei fenomeni in mattinata, tempo stabile e asciutto a seguire

Al Nord: Al mattino nuvolosità ad ampi tratti compatta sul Nord Ovest con piogge diffuse e neve localmente al di sotto dei 1000 metri sul settore alpino, più stabile sui rimanenti settori delle regioni settentrionali. Al pomeriggio tempo in generale miglioramento su tutti i settori con variabilità sparsa ma precipitazioni pressochè assenti. In serata nubi sparse con schiarite via via più ampie alternate al transito di innocue velature. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti orientali o nord-orientali. Mari molto mossi o localmente agitati.