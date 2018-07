Meteo domani 27 luglio 2018: clima gradevole in Italia con sole prevalente lungo le coste,attenzione ai temporali pomeridiani sui settori interni della penisola.

Meteo Domani 27 Luglio 2018: sole al mare, temporali pomeridiani in montagna e settori adiacenti – 26 Luglio 2018 – Un profondo campo di bassa pressione continua a stazionare a su dell’Islanda, pilotando di fatto il clima britannico da un assetto più stabile a una fase via via maggiormente perturbata, con valori pressori anche inferiori a 990 hPa. Blanda circolazione depressionaria attiva tra Balcani ed Europa sud-orientale con valori pressori medi intorno ai 1005-1010 hPa.