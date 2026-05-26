Meteo domani 27 maggio: tempo stabile e soleggiato in Italia ma attenzione ad acquazzoni e temporali pomeridiani

Situazione sinottica europea Alta pressione che domina tra Atlantico ed Europa con valori massimi al suolo intorno a 1030 hPa tra Isole Britanniche e Mare del Nord. Questa porta condizioni di tempo stabile e temperature sopra le medie anche sull’Italia con sole prevalente e qualche temporale pomeridiano. Circolazione depressionaria colma di aria fredda che si muove tra Scandinavia e Russia interessando anche i settori orientali del continente.

Previsioni meteo per domani, 27 maggio

Al Nord: Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio temporali in sviluppo sulle Alpi e in Appennino, con sconfinamenti anche sulla Pianura Padana. In serata e in nottata residui fenomeni al Nord-Est, migliora altrove con schiarite. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 27 maggio

Al Centro: Al mattino condizioni di tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio temporali in sviluppo sui settori interni, specie tra Toscana, Umbria e Marche, più asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata e nella notte tempo stabile ovunque con schiarite. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 27 maggio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, ancora soleggiato altrove. In serata e in nottata tempo nuovamente asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

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